Яценюк подає до суду на автора фейку про його «24 вілли у Маямі»

Про це екс-Пре’мєр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Все, друзі, досить! За брехню, нісенітниці й участь у інформаційних спецопераціях треба відповідати.

Подаю позов у суд на провокатора, який опублікував «качку» про начебто придбання мною в Маямі 24-х вілл за мільйони доларів.

Повний абсурд, скинутий на голови людям, замученим війною, непевністю і переживаннями, виснаженим постійними інформаційними атаками, а від того дуже вразливим — це давно оголошена війна не проти мене особисто, а проти кожного громадянина з метою дезорієнтації і втрати довіри у власну державу.

Маю всі підстави заявляти, що фейк про 24 вілли — це частина спецоперації проти країни», — наголошує Яценюк.

«З часів роботи на посаді прем’єр-міністра чітко знаю, як народжуються такі атаки і що є їхньою причиною. Щойно повернувся з Брюсселя, де мав надважливі зустрічі з європейськими партнерами, від позиції яких великою мірою залежить утримання світового антипутінського фронту і збереження та посилення санкцій проти Росії. Такі контакти відслідковують російські спецслужби. Вони знають, що ці міжнародні зустрічі можуть принести багато безсонних ночей кремлівському керівництву, а тому за будь-яку ціну будуть намагатися підірвати довіру Заходу до української дипломатії. «Ти купив вілли? Ти корупціонер», — це вирок для співрозмовника від Української держави. Тобі не подадуть руки. З тобою не сядуть за стіл переговорів. Твою країну зневажатимуть.

Саме тому чергова брехня про мільйонну нерухомість шириться Інтернетом з такою швидкістю, а сьогодні-завтра буде підхоплена «Інтером» та іншими ЗМІ, які отримують команди з Москви, та п’ятою колоною», — розповідає Яценюк.

«Настав час відповідати за неправду. Так, людині на прізвище Олег Торгало, як автору брехні про 24 вілли у Маямі, доведеться йти в суд. Давати відповіді на запитання під присягою. І понести покарання у відповідності до Закону.

Водночас, звертаюся до українських громадян із закликом не давати себе використовувати в інформаційних війнах, які ведуться проти нашої країни. Подібні зразки «геббельсівської пропаганди» не мають шансу, поки ви самі не впустите їх у свою свідомість. Будьте пильними!», — закликає політик.