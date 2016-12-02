Окупанти гатять по українських позиціях з важкого озброєння
Минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по українських позиціях на всіх напрямках.
На Маріупольському – зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник обстріляв Широкине, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів, озброєння БМП зенітних установок та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка, Зайцеве та Луганське.
А на Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстріляв Балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське. Знову обстрілювали і Станицю Луганську.