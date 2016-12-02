Окупанти гатять по українських позиціях з важкого озброєння

Окупанти гатять по українських позиціях з важкого озброєння

Минулої доби російсько-окупаційні війська 42 рази вели вогонь по українських позиціях на всіх напрямках.

Джерело: Відомості

На Маріупольському – зі 120 та 82 міліметрових мінометів противник обстріляв Широкине, Красногорівку та Талаківку. З гранатометів, озброєння БМП зенітних установок та великокаліберних кулеметів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Новогригорівці, Новотроїцькому. По Новотроїцькому та Красногорівці вогонь вів снайпер. 

На Донецькому напрямку під вогонь гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапила Авдіївка, Зайцеве та Луганське. 

А на Луганському напрямку ворог з мінометів калібру 120 та 82 міліметри обстріляв Балку Кошарну, а з гранатометів різних систем - Новоолександрівку, Троїцьке та Кримське. Знову обстрілювали і Станицю Луганську.

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