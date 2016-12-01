В Ужгороді ліквідували пожежу у в’язниці

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1 грудня о 13.05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на горищному приміщенні Закарпатської установи з виконання покарань за адресою: м. Ужгород, вул. Довженка, повідомляє прес-служба ДСНС.

Негайно до місця виклику було направлено підрозділи ДСНС. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що пожежа виникла на горищі чотириповерхової будівлі. О 14.21 пожежу на площі близько 500 кв. м було локалізовано. З приміщень камер евакуйовано 9 ув’язнених (з них четверо дітей та п’ятеро жінок). О 15.19 пожежу ліквідовано.