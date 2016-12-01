СБУ підозрює нардепа Онищенка в державній зраді

Депутат Онищенко

Служба Безпеки України звинувачує нардепа Олександра Онищенка у співпраці зі служба РФ та отриманні російського паспорта. Про це на на брифінгу повідомив керівник Головного слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук, інформує прес-центр СБУ.

Остафійчук додав, що СБУ проводить досудове слідство у рамках кримінального провадження за ст. 111 (державна зрада) ККУ.

«Останні заяви Онищенка свідчать про протиправні посягання інформаційного характеру, що спрямовані на шкоду суверенітету держави», — наголосив Остафійчук.

СБУ оприлюднила окремі фрагменти СМС-листування Андрія Циганкова, адвоката Онищенка, з громадянином Д.

Аналізуючи зміст переписки, можна зробити певні висновки, зазначають у відомстві.:

Олександр Онищенко отримав паспорт громадянина РФ.

В обмін на натуралізацію Онищенко погодився на співпрацю з російською владою для дестабілізації ситуації в Україні з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Під час візитів до Росії Онищенко перебуває під наглядом російських спецслужб.

Онищенко, який має подвійне громадянство, готує масовану інформаційну атаку на Україну у рамках стратегії, узгодженої з Кремлем.

Варто додати, що проти Онищенка також проводиться досудове розслідування стосовно фінансування сепаратизму.