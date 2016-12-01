НАЗК: У купівлі квартири депутатом Лещенком є адмінпорушення

Сергій Лещенко / Фото: Facebook Сергія Лещенка

У діяx депутата виявлено ознаки адміністративного правопорушення, повідомляється на сторінці Національного агентство з питань запобігання корупції у Facebook.

НАЗК встановило, що при купівлі квартири загальною площею 192 кв. м і вартістю 7 млн 550 тис. гривень у новому будинку в історичному центрі Києва Сергій Лещенко одержав подарунок у вигляді знижки на вартість квартири, яка була надана забудовником. Будучи на момент придбання неруxомості народним депутатом України, тобто суб’єктом, на якого поширюються вимоги статей 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», Сергій Лещенко одержав подарунок, вартість якого в 1307,43 разів перевищила мінімальну заробітну плату (загальна сума знижки склала 1 млн 801 тис. 648 гривень).

Відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення, уповноважена особа Національного агентства склала протокол на народного депутата (відповідно до ч. 1 ст. 1725 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Таке порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків карається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією подарунка, зазначають у відомстві.