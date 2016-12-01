Телеканал Савіка Шустера 3s.tv припиняє свою діяльність з 1 січня 2017 року

Про це повідомляє канал на своїй сторінці у Фейсбук.

"Нам доведеться попрощатися з улюбленою справою, бо у нас закінчилися гроші.

На жаль, ситуація на медійному ринку нашої країни доведена до абсурду: всі телеканали збиткові, вони існують тільки за рахунок власників-олігархів. У цих умовах наша спроба працювати за нормальними бізнесовими правилами виявилася невдалою: ми отримали кримінальні справи і штрафи від податкової, а у Савіка забрали дозвіл на роботу. Це все нікуди не дінеться і після закриття 3s.tv: з судовою тяганиною ще належить поборотися, і тепер без телеканалу у нас майже не буде можливості розповідати про це суспільству.

Цей рік виявився для нас непростим. Але ми були не одні - нас підтримували глядачі, які вступили в клуб 3s.tv, це більше 20 000 людей з усього світу. Велика їм за це подяка і низький уклін. На жаль, клубні кошти не покривають діяльність каналу (цих ресурсів вистачило на доставку сигналу до глядача через супутник і кабель). З представників бізнесу, до яких ми зверталися, підтримка надійшла тільки від однієї людини. Якщо протягом найближчих тижнів хтось з них все ж відгукнеться - можливо у нас вийде уникнути такого фіналу. Для цього є все - і студія, і техніка, і найголовніше - люди: ті журналісти, редактори, оператори, режисери, продюсери та інші, які за станом на сьогодні вже написали заяви на звільнення.