Ворог не припиняє бомбити по українських позиціях

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів обстрілювали Широкине, Красногорівку, Славне, Гнутове, Мар’їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. По Широкиному вогонь вів і танк.

На Луганському напрямку окупанти з гранатометів вели вогонь в районі Станиці Луганської. А на Донецькому – по наших позиціях в поблизу Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з гранатометів різних систем, великокалліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб АТО.