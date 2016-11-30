Депутати місцевих рад Харківщини незаконно продали майже 20 га державних земель

Схему виведення державних земель у приватну власність через незаконні операції з електронними інформаційними реєстрами викрила на Харківщині Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою, повідомляє прес-центр СБУ.

Упродовж 2014-2015 років окремі депутати місцевих рад Харківської області незаконно розпаювали та продали майже 20 гектарів державних земель. Для цього зловмисники вносили неправдиві дані або безпідставно підміняли власників у державному реєстрі прав власності на нерухоме майно.

Усього за протиправною схемою було розпайовано близько 200 ділянок ринковою вартістю 25 тисяч доларів за кожну. Правоохоронці вже вилучили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність посадовців органів державної влади Харківського регіону.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах) та ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.