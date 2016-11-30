У Чернігівській області чоловіка затисло залізобетонною плитою

29 листопада о 14.10 до Служби порятунку «101» у місті Ніжині Чернігівської області надійшло повідомлення про те, що під час проведення земляних робіт по вулиці Чернігівській двох чоловіків затисло залізобетонною плитою, повідомляє прес-служба ДСНС.

На момент прибуття рятувальників 24-річного постраждалого автомобілем швидкої допомоги було госпіталізовано до лікарні.

Для проведення невідкладних робіт рятувальники залучили автокран Спеціального авіаційного загону ДСНС України, за допомогою якого було піднято залізобетонну конструкцію та звільнено тіло робітника, без ознак життя.

За цим інцидентом правоохоронними органами проводиться розслідування.