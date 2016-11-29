СБУ викрила схему переправлення людей через кордон за підробленими паспортами

СБУ викрила схему переправлення людей через кордон за підробленими паспортами

Схему переправлення людей через державний кордон за підробленими паспортами викрили на Івано-Франківщині.

Джерело: Відомості

Начальник одного з районних підрозділів Державної міграційної служби та його підлеглі виготовляли закордонні паспорти із завідомо неправдивими відомостями для вихідців з Луганської та Донецької областей, а також громадян Російської Федерації, повідомляє прес-центр СБУ.

Для цього зловмисники використовували копії паспортів мешканців Івано-Франківської та Львівської областей, що вже померли, або паспорти яких були втрачені. То ж замовник отримував закордонний паспорт з його власною фотографією, але з прізвищем іншої людини.

Виготовлення одного фальшивого документа коштувало від восьми до десяти тисяч доларів.

Оперативники СБ України задокументували факт видачі 15 підроблених паспортів.

Начальнику районного підрозділу ДМС повідомлено про підозру у використанні службового становища для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство щодо його підлеглих-спільників. 

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