СБУ викрила схему переправлення людей через кордон за підробленими паспортами

Начальник одного з районних підрозділів Державної міграційної служби та його підлеглі виготовляли закордонні паспорти із завідомо неправдивими відомостями для вихідців з Луганської та Донецької областей, а також громадян Російської Федерації, повідомляє прес-центр СБУ.

Для цього зловмисники використовували копії паспортів мешканців Івано-Франківської та Львівської областей, що вже померли, або паспорти яких були втрачені. То ж замовник отримував закордонний паспорт з його власною фотографією, але з прізвищем іншої людини.

Виготовлення одного фальшивого документа коштувало від восьми до десяти тисяч доларів.

Оперативники СБ України задокументували факт видачі 15 підроблених паспортів.

Начальнику районного підрозділу ДМС повідомлено про підозру у використанні службового становища для організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває слідство щодо його підлеглих-спільників.