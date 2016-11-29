Януковича викликають на допит вже як підозрюваного. Відповідна інформація з’явилася на сайті Генеральної прокуратури.

Екс-президента хочуть допитати 5 та 9 грудня о 10.00.

Януковича викликають в Київ до слідчого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л.

Повістки спрямовані з трьома адресами проживання підозрюваного у Києві, с. Нові Петрівці та в Ростові-на-Дону.