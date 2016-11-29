У Києві СБУ викрила комерсантів, які фінансували терористів «ДНР»

Співробітники Служби безпеки України викрили в столиці комерсантів, які вели бізнес на тимчасово окупованій території та фінансували незаконні збройні формування терористичної організації «ДНР», повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що підприємці володіли мережею супермаркетів, частина з яких була розташована на непідконтрольній українській владі території Донеччини. Відсоток з прибутку, який приносили магазини, бізнесмени сплачували незаконним установам терористів.

Під час обшуків за місцями проживання та офісах зловмисників у центрі Києва співробітники спецслужби вилучили гроші у національній та іноземній валюті, що еквівалентні майже двом мільйонам гривень. У ділків виявлено юридичну документацію, мобільні телефони з перепискою стосовно координації та узгодження протиправних дій, комп’ютерну техніку з доказами фінансування незаконних збройних формувань т. зв. «ДНР».

Оперативники СБ України також вилучили у комерсантів документи бухгалтерської звітності, договори, акти виконаних робіт, електронні носії інформації, банківські документи, чотирнадцять печаток юридичних фірм, через які здійснювалися нелегальні фінансові оборудки. У протиправній схемі був задіяний також один із благодійних фондів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації та функціонування каналу фінансування терористів.