На Чернігівщині прикордонники затримали росіянина без документів
Учора прикордонний наряд відділу «Леонівка» Чернігівського загону затримав 36-річного громадянина Росії.
Невідомого чоловіка охоронці кордону зупинили на напрямку с. Леонівка Семенівського району, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
У чоловіка не було при собі документів, а в ході подальшої перевірки з’ясувалося, що в грудні 2015 року цей громадянин за порушення правил перебування в Україні був притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього його було примусово повернуто до Росії та заборонено в’їзд на територію України протягом 3 наступних років.
Наразі за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» на правопорушника складено відповідний протокол.
Документи по затриманню направлено на розгляд суду для притягнення його до відповідальності.