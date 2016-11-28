На Чернігівщині прикордонники затримали росіянина без документів

Невідомого чоловіка охоронці кордону зупинили на напрямку с. Леонівка Семенівського району, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

У чоловіка не було при собі документів, а в ході подальшої перевірки з’ясувалося, що в грудні 2015 року цей громадянин за порушення правил перебування в Україні був притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Після цього його було примусово повернуто до Росії та заборонено в’їзд на територію України протягом 3 наступних років.

Наразі за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 204-1 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» на правопорушника складено відповідний протокол.

Документи по затриманню направлено на розгляд суду для притягнення його до відповідальності.