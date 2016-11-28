У Києві пожежні вдруге за тиждень рятували чоловіка

27 листопада о 09.57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від мешканців 5-поверхового житлового будинку по вулиці Олени Теліги в місті Києві, що в одній із квартир на 4-ому поверсі виникла пожежа, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місце події відразу прибули вогнеборці 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини та приступили до роботи. Для того, щоб потрапити до квартири, рятувальникам довелося зламувати двері.

У ході розвідки було виявлено чоловіка у ванній кімнаті, якого негайно було передано до медичної служби та госпіталізовано до опікового центру. Вже о 10.28 пожежу було ліквідовано. Це вже другий випадок пожежі в даній квартирі за останній місяць, минулого разу — 23 листопада загорілись особисті речі, але пожежу тоді вдалося вчасно ліквідувати.

Внаслідок пожежі повністю вигоріла кухня та коридор, було закопчено стіни та стелю в кімнаті.

Причина пожежі встановлюється. Врятований чоловік помер у лікарні.