Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді

Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.

Відповідну підозру він озвучив у Святошинському райсуді Києва після оголошення перерви, доки Янукович перебуває на відеозв'язку з суду в Ростові-на-Дону Російської Федерації.

За словами Луценка, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення "годину назад" надіслано на всі відомі адреси Януковича.

Підозра вручено адвокату екс-президента.