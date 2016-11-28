Луценко оголосив Януковичу підозру у державній зраді
Підозра вручено адвокату екс-президента.
Генеральний прокурор Юрій Луценко оголосив підозру екс-президенту Віктору Януковичу у державній зраді й поплічництві Російській Федерації в агресії проти України.
Відповідну підозру він озвучив у Святошинському райсуді Києва після оголошення перерви, доки Янукович перебуває на відеозв'язку з суду в Ростові-на-Дону Російської Федерації.
За словами Луценка, зміст підозри оголошується усно, а саме повідомлення "годину назад" надіслано на всі відомі адреси Януковича.
Підозра вручено адвокату екс-президента.