Минулої доби ворог 37 разів відкривав вогонь по українських позиціях
Окупанти обстріляли Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Марїнку, Гнутове і Павлопіль.
На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар’їнку, Гнутове і Павлопіль. Поблизу останнього, а також Новотроїцького та Широкиного вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.
На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння бойовики обстріляли Жовте, Кримське, Новоолександрівку й Новозванівку. В районі розведення військ у Станиці-Луганській вогонь вівся з гранатометів.