Минулої доби ворог 37 разів відкривав вогонь по українських позиціях

На Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії, мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Талаківку, Новотроїцьке, Широкине, Степне, Мар’їнку, Гнутове і Павлопіль. Поблизу останнього, а також Новотроїцького та Широкиного вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку по Авдіївці та Луганському стріляли з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з мінометів, гранатометів та інших видів озброєння бойовики обстріляли Жовте, Кримське, Новоолександрівку й Новозванівку. В районі розведення військ у Станиці-Луганській вогонь вівся з гранатометів.