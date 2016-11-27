Окупанти продовжують обстрілювати українські позиції з важкої зброї

Близько 80 відсотків з них – на Маріупольському напрямку. З важкої артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по Мар’їнці, Водяному, Широкиному, Талаківці, Лебединському, Павлополю. По Новотроїцькому стріляв снайпер.

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляно українські позиції біля Авдіївки, Опитного та Майорська.

На Луганському напрямку бойовики з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Новозванівку, Попасну, Оріхове і Новоолександрівку