Пожежа у розважальному центрі Львова: без постраждалих не обійшлось

27 листопада о 01:51 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в розважальному центрі «МІ100» у м. Львові, по вул. Наукова, 7.

На місце події негайно за підвищеним номером виклику № 3 було відправлено пожежно-рятувальні підрозділи № 4, 30, 2, 29, 31, 1 та частини спеціальної пожежної техніки загону технічної служби м. Львова.

Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на площі 50 кв.м. Оцінивши ситуацію, що виникла, було прийнято рішення про проведення негайної евакуації відвідувачів розважального центру. Загалом вогнеборці евакуювали 250 осіб.

Ще 8 людей не могли самотужки покинути приміщення клубу. Фахівці ДСНС винесли їх із небезпечного середовища на свіже повітря та передали медикам.

О 02:54 пожежу було локалізовано і о 03:51 повністю ліквідовано в складі 10 ланок газодимозахисної служби.

Складність гасіння пожежі полягала у щільній задимленості приміщення, яке виникло внаслідок загорання. Вогнеборцям довелося проводити рятувальну операцію та ліквідовувати займання в апаратах захисту органів дихання.

Окрім цього, серед відпочиваючих розпочалася сильна паніка, що значно ускладнило процес евакуації.

Внаслідок пожежі до лікувальних закладів звернулося 22 людини. До медичних закладів Львова госпіталізовано 14 осіб, з них 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані.

До ліквідації пожежі залучили 49 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки.

Причина виникнення займання встановлюється.