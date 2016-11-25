СБУ блокувала діяльність постачальників шпигунських програм російського виробництва (відео)

Українські комерційні структури, підконтрольні російським спецслужбам, встановлювали шпигунський софт на комп’ютери та мобільні термінали через безпосередній або віддалений доступ під виглядом т.зв. DLP-систем (що слугують для захисту від витоку інформації назовні), програм батьківського контролю, програм контролю за якістю роботи працівників підприємств тощо, повідомляє прес-центр СБУ.

Шпигунське програмне забезпечення використовувалося розвідувальними органами Російської Федерації для негласного отримання інформації з комп’ютерних мереж підприємств військово-промислового комплексу, органів виконавчої влади, об’єктів критичної інфраструктури, а також банків, аеропортів, заводів, державних та приватних компаній України.

Оперативники спецслужби провели обшуки у десяти комерційних структурах та вилучили шпигунське програмне забезпечення і документацію щодо його реалізації. Також правоохоронці затримали групу осіб, які під виглядом постачальників легальних програмних продуктів встановлювали шкідливі програми на українських підприємствах, у тому числі оборонного сектору.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.