СБУ викрила шахраїв, які діяли під виглядом дилерських центрів Forex

Діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів «Forex» з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила в Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові Служба безпеки України, повідомляє прес-центр СБУ.

Організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману так званих «інвесторів», використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації т. зв. «ЛНР/ДНР».

Під час обшуків оперативники спецслужби вилучили «чорну бухгалтерію», комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії, встановлюються причетні до протиправної діяльності та обсяги нелегальних фінансових оборудок.