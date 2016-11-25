Віктор Янукович відповість сьогодні на питання Київського суду у справі Майдану

Віктор Янукович відповість сьогодні на питання Київського суду у справі про події на Майдані в 2014 році

Це буде відеоконференція з Ростова-на-Дону. Колишній президент України буде виступати на процесі проти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" яких звинувачують у розстрілі учасників євромайдан.

Судячи з повідомлень, інтерес до майбутнього судового засідання в Києві дуже великий. На нього акредитовані понад 300 журналістів.