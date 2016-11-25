Україні безвізу не дали. Блокують Бельгія, Франція, Італія та Німеччина

Європейські політики визнали, що Київ виконав усі необхідні умови, але попросили почекати - до кінця року. Все це глава Євроради сказав на українській мові.

"Ми високо цінуємо спроби української влади, включаючи президента Порошенка, провести масштабні реформи в настільки важких умовах. Успіх України - успіх всієї Європи", - заявив глава Європейської ради Дональд Туск.

Уже після душевної заяви Туска глава Європарламенту пояснив Порошенко, чому буксує введення безвізового режиму. За словами Мартіна Шульца, влада ЄС не може домовитися з Бельгією, Францією, Італією і Німеччиною.

Саме ці країни виступають проти скасування віз. Переконати їх пообіцяли до кінця року. А поки міграційні послаблення з боку Європи Україні запропонувала лише Угорщина. Прем'єр-міністр Віктор Орбан вирішив зробити візи для українців безкоштовними. Правда, зазначив, що дуже сподівається на відповідні кроки української держави.

Нагадаємо, Петро Порошенко обіцяв, що 24 листопада буде вирішено питання по безвізу.