Окупанти не пипиняють обстрілювати українські позиції

З артилерії російсько-окупаційні війська обстріляли Новогригорівку. Міномети різних калібрів використовували на Маріупольському напрямку в районах Мар’їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкиного, Гнутового, Славного та Водяного. Озброєння БМП – поблизу Старогнатівки

На Луганському напрямку під вогонь мінометів та гранатометів потрапили наші позиції поблизу Новозванівки, Кримського, і Новоолександрівки. Новоолександрівка, Станиця-Луганська, та Кримське були обстріляні зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних систем бойовики вели вогонь по Авдіївці, по наших позиціях в районі Опитного стріляв снайпер. Загалом відбулося 28 обстрілів, повідомляє штаб АТО.