Угорщина почне видавати українцям візи, не чекаючи рішення ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв Україні почати видавати безкоштовні національні візи.

Відзначається, що Угорщина сподівається на надання подібних можливостей для громадян своєї країни з боку України.

Сьогодні в Брюсселі розпочався саміт Україна - ЄС. Раніше Петро Порошенко розповів, що він буде просити чиновників Євросоюзу про безвізовий режим і про посилення антиросійських санкцій.