У Сумах жінка ледь не загнула через підгоряння їжі на плиті

23 листопада о 18.53 на лінію екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про запах диму на 8-ому поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Холодногірській у місті Суми, повідомляє прес-служба ДСНС.

Телефонували сусіди. Після прибуття на виклик вогнеборці встановили, що двері квартири, з якої відчувався запах диму, були зачинені.

За допомогою шанцевого інструмента вдалося їх відчинити та потрапити до помешкання. З’ясувалося, що на кухні сталося підгоряння їжі на плиті. На підлозі було виявлено господарку, 1955 року народження, яка через хворобу не могла покликати на допомогу та самостійно вийти з осередку задимлення.

Рятувальники винесли жінку у безпечне місце на вулицю, після чого передали медичним працівникам.