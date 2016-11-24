Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь по українських позиціях

Російсько-окупаційний контингент інтенсивно веде вогонь по українських позиціях

Минулої доби зафіксовано 48 обстрілів.

Джерело: Відомості

З мінометів та гранатометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці, Широкиному, Гнутовому, Водяному, Красногорівці і Талаківці. По Новотроїцькому, Мар'їнці та Павлополю вогонь вів снайпер. 

На Донецькому напрямку стріляли по наших позиціях в районі Авдіївки, Зайцевого та Луганського зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БМП, гранатометів та стрілецької зброї. 

З тих же видів озброєння окупанти вели вогонь в напрямку Новозванівки, Новолександрівки, Кримського та Троїцького, що на Луганщині. По Новоолександрівці також стріляв снайпер, повідомляє штаб АТО.

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