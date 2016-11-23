Затримано на хабарі посадовця одного з комунальних підприємств КМДА
Посадовець вимагав десять тисяч гривень від приватного підприємця.
Інспектора одного з управлінь комунального підприємства «Київблагоустрій» викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.
Посадовець вимагав десять тисяч гривень від приватного підприємця за результатами перевірки по усуненню недоліків при будівництві входу до офісного приміщення.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника у Дарницькому районі під час отримання частини хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.