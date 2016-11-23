Кабмін затвердив список ЗМІ, які підлягають роздержавленню
Це понад половина комунальних ЗМІ в країні, які побажали роздержавитись.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Столярчук.
"Сьогодні Уряд зробив крок на шляху роздержавлення друкованих засобів масової інформації. Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними. Кабінет Міністрів на сьогоднішьоєму засіданні затвердив список із 244-х друкованих видань, які висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування - це понад половина комунальних ЗМІ в країні.
Пріоритетно будуть враховані думки колективів цих ЗМІ щодо шляхів трансформації видань.
Зобов’язання щодо реформування було взято Україною перед Радою Європи ще у 2005 році. Практично всі уряди обіцяли роздержавити українську пресу, але надалі обіцянок справа не йшла.
І ось сьогодні підписом Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана підтримано багаторічні прагнення українських газетярів.
Таким чином, ми створюємо фундамент для появи в Україні мережі якісної місцевої преси, яка буде користуватися попитом у читачів. А сама країна робіть ще один крок на шляху до Європи, втілюючи на практиці європейські цінності".