Кабмін затвердив список ЗМІ, які підлягають роздержавленню

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Столярчук.

"Сьогодні Уряд зробив крок на шляху роздержавлення друкованих засобів масової інформації. Мета реформи – позбавити ці ЗМІ державного впливу й зробити їх цікавими та інформативними. Кабінет Міністрів на сьогоднішьоєму засіданні затвердив список із 244-х друкованих видань, які висловили бажання взяти участь в першому етапі реформування - це понад половина комунальних ЗМІ в країні.

Пріоритетно будуть враховані думки колективів цих ЗМІ щодо шляхів трансформації видань.

Зобов’язання щодо реформування було взято Україною перед Радою Європи ще у 2005 році. Практично всі уряди обіцяли роздержавити українську пресу, але надалі обіцянок справа не йшла.

І ось сьогодні підписом Прем’єр-Міністра України Володимира Гройсмана підтримано багаторічні прагнення українських газетярів.

Таким чином, ми створюємо фундамент для появи в Україні мережі якісної місцевої преси, яка буде користуватися попитом у читачів. А сама країна робіть ще один крок на шляху до Європи, втілюючи на практиці європейські цінності".