66-річний мешканець міста Снятин намагався вбити чиновника місцевої адміністрації

66-річний мешканець міста Снятин намагався вчинити умисне вбивство посадовця місцевої РДА за допомогою вибухового пристрою. На даний час підозрюваний затриманий поліцією. Про це, під час брифінгу, розповів заступник начальника обласної поліції Ігор Бабюк.

5 серпня у м. Снятин невідомий встановив біля входу на подвір’я 58-річного потерпілого вибуховий пристрій. В результаті, один із керівників територіального центру соціального забезпечення Снятинської РДА, отримав численні травми. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство та розпочали досудове розслідування.

У рамках розпочатого кримінального провадження, правоохоронці встановили чоловіка, що може бути причетним до даного кримінального проступку.

«До вчинення вказаного правопорушення причетний уродженець та житель Снятина 1950 р.н., який перебував у тривалих неприязних відносинах із потерпілим. Маючи намір умисно позбавити його життя, зловмисник підійшов до господарства потерпілого та на хвіртці встановив вибуховий пристрій. Згідно висновку експертизи це була ручна наступальна граната РГД-5, споряджена уніфікованим запалом дистанційної дії. Внаслідок спрацювання вибухівки господар отримав тілесні ушкодження у вигляді вибухової травми, множинних осколкових ран голови, грудної клітки, тощо. Вподальшому його доставили до лікувального закладу. Зважаючи на те, що потерпілий проходив службу в Афганістані і був обізнаний у військовій справі, він встиг відскочити в сторону, коли почув клацання вибухового пристрою. Це і врятувало йому життя», – розповів Ігор Бабюк.

Таким чином зловмисник виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, проте кінцевий результат не залежав від його волі.

Наразі правоохоронці, на підставі зібраних доказів, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 15 (замах на злочин), п.5 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України.

Його затримано згідно ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду. Підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Такі дії караються позбавленням волі на строк до п'ятнадцяти років або довічним ув’язненням.