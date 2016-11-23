На Харківщині затримано колишнього керівника "Облавтодору", який переховувався в Криму

Колишнього керівника харківського «Облавтодору", який підозрюється у розкраданні бюджетних коштів, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.

Упродовж 2011-2013 років високопосадовець розкрадав гроші під час закупівлі паливно-мастильних матеріалів. Зокрема, у 2013 році він закупив "на папері" 32 тонни дизпалива на 350 тисяч гривень і поступово списував його для приховування нестачі.

Після Революції Гідності чиновник втік до Російської Федерації, очоливши на території анексованого Криму одне з дорожньо-експлуатаційних підприємств.

Під час в’їзду на територію України для відвідин родини зловмисник був затриманий співробітниками спецслужби.

Екс-керівнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Двох працівників ДП "Харківський облавтодор", які були втягнуті колишнім керівником у протиправну діяльність, притягнуто до кримінальної відповідальності, одного вже засуджено.