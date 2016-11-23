У Херсоні затримано підозрюваного у вчиненні розбійного нападу на першого заступника голови обради

Як повідомив керівник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков, в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За участі затриманого, з метою перевірки його на причетність до скоєного злочину, були проведені необхідні слідчі дії, під час яких потерпілий із впевненістю впізнав особу нападника.

У межах кримінального провадження розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели санкціоновані обшуки. За результатом, поліція вилучила автомобіль, на якому пересувалися зловмисники. Також вилучено й інші предмети, які після проведення необхідних експертиз будуть долучені до матеріалів кримінального провадження.

Слідчі встановлюють мотиви скоєння кримінального правопорушення, коло осіб, причетних до цього злочину, та чи мало воно замовний характер. Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 10 листопада до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи спричинили тяжкі тілесні ушкодження першому заступникові голови Херсонської обласної ради та заволоділи його майном.