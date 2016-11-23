На Харківщині затримано бойовика "ДНР" на прізвисько "Корж"

На Харківщині СБУ затримала бойовика "ДНР", який збирав відомості про бійців добровольчих батальйонів

Бойовика терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Корж", який прибув на Харківщину для збору розвідувальної інформації, затримала Служба безпеки України.

40-річний мешканець Харківської області навесні 2016 року виїхав до Ростовської області (РФ). У тренувальному таборі терористів він навчався тактиці ведення бою, підривній справі і т. ін. Після завершення спецпідготовки "Корж" перебрався на тимчасово окуповані території та брав участь у бойових діях проти українських підрозділів у складі артилерійського підрозділу терористів, який розміщувався у районі Горлівки.

У жовтні ц.р. "Корж" повернувся на Харківщину із завданням від російських спецслужб збирати інформацію про особовий склад добровольчого батальйону "Донбас", місце його дислокації і плани переміщення до районів антитерористичної операції. Крім цього, терорист мав збирати дані про громадсько-політичну ситуацію у Харківському регіоні, протестні настрої населення і відношення до влади.

19 листопада оперативники спецслужби затримали бойовика-інформатора на території Лозової.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.