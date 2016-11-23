Ворог обстріляв Авдіївку та Зайцеве з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї

Противник обстрілював Широкине, Тарамчук, Водяне, Красногорівку, Мар’їнку та Талаківку використовуючи міномети різних калібрів, гранатомети та стрілецьку зброю. По Новотроїцькому і Павлополю вогонь вів снайпер. По наших позиціях в районі Красногорівки бойовики використали установки РСЗВ "Град - П" ( "Партизан").

На Донецькому напрямку Авдіївка та Зайцеве потрапили під вогонь мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському – з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї російсько-окупаційний контингент обстріляв Новозванівку та Новоолександрівку.

Загалом відбулося 25 обстрілів, а з опівночі – вже 4, повідомляє штаб АТО.