У Хмельницькому в смітнику знайшли ртуть

22 листопада до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вул. Курчатова в місті Хмельницький на смітнику знаходиться ємність з речовиною, схожою на металеву ртуть, повідомляє прес-служба ДСНС.

До місця виклику невідкладно прибула група спеціальних робіт з радіаційно-хімічного захисту на пересувній хіміко-радіометричній лабораторії. Рятувальники вилучили ємність із ртуттю вагою 90 г та провели заміри повітря на наявність парів ртуті за допомогою спеціального приладу. Перевищень концентрації не зафіксовано.