20 осіб у камуфляжній формі увірвалися до приміщення Одеської митниці

22.11.2016 року приблизно о 10:40 год. група людей у кількості 20 осіб, одягнутих у камуфляжну форму, увірвалася до приміщення адміністративної будівлі Одеської митниці за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21а.

При цьому невстановлені особи, спричинивши тілесні ушкодження охоронцю, проникли на другий поверх будівлі, де розгромили один з кабінетів.

На місце пригоди негайно прибули співробітники ГУНП в Одеській області та завадили назріваючому конфлікту та порушенням публічної безпеки.

Всі зловмисники доставлені до Малиновського відділу поліції.

На теперішній час встановлюються особистості правопорушників та обставини пригоди.