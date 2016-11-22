У Чернігові затримано злочинне угруповання з арсеналом зброї

Кримінальна поліція ГУНП в Чернігівській області разом з прокуратурою області в результаті спланованої операції в столиці України та Київській області затримали членів злочинного угруповання, у складі якого є вихідці з Кавказького регіону. Всі вони підозрюються в скоєнні ряду розбійних нападів на жителів Чернігівщини та інших регіонів України.

В першу чергу розбійників цікавила готівка, золото і цінності.

В ході проведення комплексу слідчо-розшукових заходів поліція та прокуратура Чернігівщини в Києві та Київській області затримали осіб, які скоїли розбійні напади на жителів Чернігівщини та інших регіонів України.

Цю групу відзначали зухвалість, висока мобільність та підготовка.

Під час проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних правоохоронці Чернігівщини виявили і вилучили речові докази та арсенал зброї, які підтверджують їх вину. Серед вилученого — два пістолети, глушник до них, автоматична зброя, набої різних калібрів до мисливської та бойової вогнепальної зброї, бронежилети, наручники, балаклави, мобільні телефони, банківські картки та інше. Цей арсенал члени угруповання зберігали в гаражі в одному з гаражних кооперативів столиці.

Підозрювані заарештовані.

Тривають слідчі дії в рамках відкритих кримінальних проваджень за ознаками ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) - карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.