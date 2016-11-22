Бойовики продовжують обстрілювати українські позиції на всіх напрямках

Минулої доби 21 листопада у зоні проведення АТО бойовики продовжили обстрілювати наші позиції на всіх напрямках.

На Маріупольському – по Широкиному, Гнутовому та Славному російсько-окупаційні війська стріляли з мінометів різних калібрів, а з гранатометів і озброєння БТР – по Мар’їнці та Лебединському. Гнутове обстріляла 152 міліметрова артилерія противника, а Красногорівку – танк .

На Луганському напрямку з мінометів та гранатометів бойовики вели вогонь по Кримському.

На Донецькому – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї окупанти вели вогонь в районі Зайцевого та Авдіївки.

Загалом відбулося 17 обстрілів.