У Києві на майдані Незалежності, де відбувається віче, активісти підпалили шини

У Києві на майдані Незалежності, де відбувається віче з нагоди початку Революції гідності, активісти підпалили кілька автомобільних покришок.

У заході беруть участь близько тисячі людей, а, за даними поліції, близько 400 людей.

Раніше з боку Європейської площі група людей спробувала пронести покришки на Майдан, правоохоронці хотіли їм завадити це зробити, у результаті сталася штовханина. Активісти прорвали кордон силовиків, скандуючи «Революція!».

Нагадаємо, у центрі Києва безпеку забезпечують понад 6 тисяч силовиків.