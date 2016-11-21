В Україні викрито діяльність потужного конвертцентру, який фінансував терористів

Правоохоронці встановили, що колишній донеччанин, який мешкає у Києві, налагодив постачання продуктів харчування до тимчасово окупованого бойовиками Донецька з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Податки до бюджету він сплачувавтерористичній організації.

Співробітники спецслужби задокументували, що зловмисник створив конвертцентр, через який обслуговував низку аграрних підприємств Київщини. Він переводив для комерсантів гроші у готівку через фіктивні безтоварні операції та "допомагав" бізнесменам протиправно формувати податковий кредит. За попередніми оцінками, місячний обіг "конверту" становив понад сорок мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних та складських приміщеннях організатора у Києві та Краматорську оперативники СБ України вилучили понад чотири мільйони гривень, сто тисяч доларів США, тридцять тисяч євро, печатки та документи фіктивних підприємств, у тому числі зареєстрованих в офшорній зоні та задіяних в оборудці.

Вирішується питання стосовно накладення арешту на рахунки, задіяні в роботі конверту.

Відкритого кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.