Житель Покровська намагався вивезти вкрадені 1,5 мільйона гривень

18 листопада до Покровського відділу поліції звернувся 35-річний місцевий житель, який повідомив, що у нього викрали півтори мільйони гривень.

В ході з’ясування всіх обставин було встановлено, що потерпілий разом зі своїм бізнес-партнером – 53-річним місцевим жителем, збирався вирушити у Херсонську область, аби укласти договір та здійснити закупку зернової сої. Щоб здійснити угоду заявнику необхідно було сплатити 1 500 000 гривень. Потерпілий звернувся за допомогою до свого товариша і попросив його поїхати в подорож разом з ним у якості водія. Товариш залюбки погодився та на своєму легковому автомобілі пообіцяв відвезти чоловіка в потрібне місце.

Зранку, 18 листопада, маючи при собі мішок з грошима, потерпілий сів в автівку до свого друга, і вони вирушили у ділову подорож. Перед виїздом з міста чоловіки заїхали на заправку. Заявник вийшов з автомобілю, аби розплатитися за паливо, а мішок з грошима чоловік залишив на задньому сидінні автомобіля. Коли потерпілий вийшов з заправки, водія разом з грошима вже не було на місті.

Чоловік одразу звернувся в поліцію. Правоохоронці миттєво почали діяти: розробили план дій та вже через півгодини склали орієнтировку на крадія і розіслали її по всім відділам та відділенням Національної поліції України.

В цей же день злодій був затриманий працівниками прикордонної служби біля Чонгару. Чоловік намагався перетнути адміністративний кордон України з АР Крим. Зловмисник був впевнений, що йому вдасться втекти, адже він вже встиг змінити свій транспортний засіб на інший автомобіль і вважав, що йому вже нічого не загрожує.

Однак це не допомогло зловмиснику, працівники прикордонної служби вже отримали орієнтировку на крадія та ретельно перевіряли кожного, хто перетинав кордон.

Покровські правоохоронці доставили затриманого до Покровського відділу поліції.

Частину грошей правоохоронці вилучили, а частину зловмисник вже встиг передати стороннім особам. Наразі поліцейські проводять слідчі дії по встановленню осіб, яким були передані гроші, та вилучають їх.

На даний час відносно чоловіка обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

Відносно чоловіка відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує від семи до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.