СБУ викрила механізм розкрадання посадовцями 4,7 мільйона гривень на Миколаївщині

Співробітники Служби безпеки України викрили механізм розкрадання 4,7 мільйона гривень посадовцями одного з державних портових операторів Миколаївщини, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що у 2015 році чиновники оператора свідомо занизили тарифи для однієї з комерційних структур на вивезення металопродукції. Внаслідок дій посадовців державний бюджет недоотримав 3,5 мільйона гривень.

У квітні-травні 2016 року співробітники спецслужби задокументували безкоштовне перевантаження державними портовими кранами деревини бізнес-структури. За ці роботи вартістю майже 1,2 мільйона гривень чиновники оператора офіційно не взяли гроші з підприємців.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності посадовців, причетних до розкрадання державних коштів.