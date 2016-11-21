На околиці Івано-Франківська виявлено приховані зброю та боєприпаси
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією виявили три схованки зі зброєю та боєприпасами в районі села Вовчинці на околиці Івано-Франківська.
Арсенали були герметично упаковані в целофан і скляні банки, залиті будівельним розчином та закопані на глибині півтора метра. Правоохоронці вилучили зі схронів сім гранат Ф-1, дві гранати РГД-5 із запалами, пістолет Макарова з набоями, майже 250 патронів до автомата Калашникова та п'ять одиниць саморобної зброї з набоями.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.