На околиці Івано-Франківська виявлено приховані зброю та боєприпаси

Арсенали були герметично упаковані в целофан і скляні банки, залиті будівельним розчином та закопані на глибині півтора метра. Правоохоронці вилучили зі схронів сім гранат Ф-1, дві гранати РГД-5 із запалами, пістолет Макарова з набоями, майже 250 патронів до автомата Калашникова та п'ять одиниць саморобної зброї з набоями.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.