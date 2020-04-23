«Интер» ищет замену Лаутаро и зовет в Милан Мертенса и Жиру

Летом футбольный трансферный рынок взорвется новостями о трансфере Лаутаро Мартинеса. Форвард «Интера» может оказаться в «Барселоне», и каталонцы сейчас активно ведут переговоры с итальянским клубом. Тем временем, миланский клуб готовится к возможному отъезду одного из лидеров команды и ищет ему замену. Как рассказывает портал favoritnr1.com "Интер" рассматривает пятерых кандидатов на случай ухода Лаутаро из команды. В Милане хотели бы видеть одного из этих игроков – Тимо Вернер из «Лейпцига», игрок «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль, представитель «Реала» Лука Йович, Виктор Осимхен из «Лилля» и Пьер-Эмерик Обамеянг, выступающий за «Арсенал».

Итальянские СМИ сообщают о том, что фаворитом является Вернер. В клубе считают, что он очень похож на Лаутаро по своим качествам. Однако Тимо практически подписал контракт с «Ливерпулем», так что «Интер» вряд ли получит этого игрока. Также и Марсьяль вряд ли уйдет из «МЮ», тогда как Йович, Осимхен и Обамеянг готовы к переходам, поэтому одного из этих игроков «Интер» сумеет заполучить летом.

Еще одним вариантом для усиления атаки «Интера» является форвард «Челси» Оливье Жиру. Он не будет прямой заменой Мартинесу, а, скорее, исполнит роль резервиста для форварда Ромелу Лукаку. Миланцы хотели приобрести 33-летнего французского форварда еще в январе, а теперь намерены подписать его по окончании сезона, когда он может стать свободным агентом. Жиру не против того, чтобы вновь поработать с Антонио Конте, с которым он пересекался в «Челси». Также Оливье готов пойти на сокращение зарплаты, если ему предложат трехлетний контракт. В «Челси», например, Жиру готовы предоставить только однолетнее соглашение. В «Интере» же ему готовы дать оклад в размере шести с половиной миллионов евро – столько за сезон получают Лукаку и полузащитник Кристиан Эриксен, самые высокооплачиваемые игроки клуба.

Также миланцы попробуют летом забрать к себе форварда «Наполи» Дриса Мертенса, который по окончании сезона может стать свободным агентом. Миланцы предложили 32-летнему бельгийцу 2-летнее соглашение с зарплатой в шесть миллионов евро в год плюс бонусы. «Наполи» хочет сохранить этого футболиста и дает ему контракт на два года. Эксперты БК Олимп уверены, что Мертенс выберет «Интер», с которым он может стать чемпионом страны. Отметим, что при регистрации можно указать промокод Олимп, чтобы получить солидный бонус.

Между тем, летом «Интеру» придется и удерживать своих игроков. В частности, один из лидеров команды полузащитник Марцело Брозович интересен «Ливерпулю». Руководство миланского клуба не намерено отпускать 27-летнего хорвата дешевле чем за шестьдесят миллионов евро. «Ливерпуль» пока никак не отреагировал на это желание «Интера». Миланцы к тому же сами хотят продлить контракт с Брозовичем, рассчитанный до лета 2022 года. В текущем сезоне Марцело отметился тремя голами и пятью ассистами в двадцати трех матчах за «Интер».

Еще миланцы не отказались от идеи приобрести хавбека Федерико Кьезу, который играет за «Фиорентину». В прессе появилась информация о том, что «Ювентус» уже договорился с ним о контракте. Однако руководство «фиалок» предпочло бы продать Кьезу не «Ювентусу», а «Манчестер Юнайтед» или «Интеру».