Роналду назвав свій кращий гол

Нападаючий «Ювентуса» Кріштіану Роналду розповів, що вважає кращим своїм голом удар ножицями через себе у ворота туринського клубу. Про це повідомляє The Sun .

«Я намагався забити подібний м'яч протягом багатьох років. На моєму рахунку 700 різних голів, але подібного ще не було. Я подумав: «Нарешті я забив ножицями, це був прекрасний стрибок». І це був гол Буффону в матчі Ліги чемпіонів. Без сумніву, він прекрасний, але не кращий за секс з моєю Джорджиною», - сказав Роналду.