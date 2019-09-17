Футболісти «Валенсії» бойкотували прес-конференцію

Гравці «Валенсії» бойкотували прес-конференцію через звільнення Марселіно

Футболісти іспанської «Валенсії» не з'явилися на прес-конференцію перед матчем першого туру групового етапу Ліги чемпіонів, повідомляє Marca .

Відмова гравців "кажанів" від спілкування з пресою пов'язаний з тим, що недавно керівництво клубу достроково розірвало контракт з головним тренером іспанської команди Марселіно.

Після матчу Ла Ліги з каталонською «Барселоною», d якій «Валенсія» поступилася з рахунком 2:5, футболісти в знак протесту відмовилися від відвідування прес-конференції, попередивши попередньо босів валенсійського клубу.

Матч «Челсі» - «Валенсія» пройде сьогодні, 17 вересня.