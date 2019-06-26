Що таке Skyfitness

Skyfitness - це не новий вид спорту і не змагання. Під такою назвою в Києві працює фітнес-клуб. У ньому можна знайти стандартні, на перший погляд, тренажерні зали, місце для єдиноборств і групових занять фітнесом, йогою, басейн.

Розташування клубу

За традицією велика частина залів розташовується в фітнес-центрах, які не завжди знаходяться в центрі міста або зонах з простим доступом. З огляду на те, що столицю часто долають пробки, а в вихідні дні зовсім перекривають дороги, для клубу Skyfitness було вибрано зручне розташування. Дістатися до залу можна на автомобілі, метро або пішки.

Місце розташування радує любителів справжньої міської суєти, людей, які працюють в центрі міста. Skyfitness знаходиться в самому серці активного Києва - в торгово-розважальному центрі "Гулівер".

Неможливо не відзначити, що після ранкових і вечірніх тренувань можна скористатися послугами центру, в якому розмістився клуб, а також відновити сили перекусом або повноцінним прийомом їжі. А зі станції метро "Палац Спорту" просто подати рукою.

Атмосфера клубу

Skyfitness - це сучасний підхід до всього. Співробітники елітного клубу завжди привітні і готові приймати як похвалу, так і враховувати побажання для розвитку. Оформлення залів стримане, а це значить, що перебувати там завжди комфортно і приємно. Приємні враження посилюються завдяки постійно розширенні лінійки тренажерів, а також справжнім професіоналам своєї справи.

Незважаючи на те, що комплекс знаходиться в торговому центрі, природне світло потрапляє в зал, а також доповнюється сучасними лампами.

Площа залу - 2500 квадратних метрів. Це дає можливість відчувати себе вільно під час занять і не чекати поки звільниться тренажер навіть в "годину-пік".

Устаткування в залах

ТРЦ "Гулівер" славиться своїми розмірами, тому і Skyfitness відрізняється від інших спортивних залів місткістю. Виявляється це не тільки в басейні, який займає 25 метрів приміщення, але і у великій кількості тренажерів.

Все обладнання ідеально підходить для людей, які хочуть змінити вигляд свого тіла, підтримувати м'язи в тонусі або просто розслабитися після робочих буднів. Тренажери дивують зовнішнім виглядом, плавним ходом і своїми характеристиками.

У комплексі представлені всі необхідні тренажери для роботи з різними групами м'язів. Тут можна зустріти лавки для преса, платформи для жиму, гакк-машини, штанги, бігові доріжки, еліпсоїди, велотренажери та багато іншого.

Для дітей і дорослих: чим займатися в елітному спортивному клубі

Великий комплекс пропонує як групові, так і індивідуальні заняття. До розряду колективних тренувань можна віднести пілатес, аеробіку, силові тренування, фітнес для дітей, заняття йогою.

Також можна приєднатися до групи або прийти на приватне заняття для вагітних, реабілітацію після травм, в басейн, на єдиноборства.

Унікальні доповнення Skyfitness

Skyfitness розділений на кілька залів. Тому проведення індивідуальних, групових, пробних занять ніколи не заважають сторонні люди.

Крім того, в комплексі представлені сучасні деталі, без яких неможливо уявити відпочинок після тренування: лікувальний, профілактичний, розслабляючий масаж, роздільні зали спа для чоловіків і жінок.

Розслаблення м'язів і догляд за собою за допомогою косметичних процедур - не єдине доповнення в клубі. Тут також можна скористатися послугами консультанта з харчування (дієтолога), пройти тестування та визначити спосіб життя, харчування, необхідних тренувань.

Тренерський склад

Експерти, тренери з боксу і плавання, персональні тренери, лікарі та консультанти - люди, яких неможливо назвати аматорами. У них за плечима шлях з перемог і досягнень, тому побачити результат можна вже незабаром.