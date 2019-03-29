Скіллзі - новий офіційний талісман EURO 2020 від UEFA

Показ відбувся напередодні зустрічі збірних Нідерландів і Німеччини. Скіллзі з'явився в супроводі Лів Кук і Тобіаса Бекса, провідних фрістайлерів.

Офіційне представлення талісмана відкриває новий флешмоб для фанатів футболу з 12 приймаючих країн. Для участі у відбірковому турі досить завантажити відео з коротким виступом, що розкриває ваші футбольні навички. Лів Кук і Тобіас Бекс виберуть двох учасників (чоловіка і жінку) для кожного з 12 міст, де пройдуть матчі. Далі справа за публічним голосуванням.

«Можливість донести красу вільного стилю, вуличного футболу і панни до футбольних фанатів по всій Європі - це дійсно особлива можливість. Будь то гра в парку або на світовій арені, будь то футбол або фристайл, мова йде про те, щоб проявити себе з м'ячем біля ніг », - сказала Лів, колишній чемпіон світу з фрістайлу від Англії і посол Together #WePlayStrong.

24 переможця представлять свої міста і стануть офіційними фрістайлери UEFA EURO 2020 і зможуть продемонструвати майстерність на окремих змаганнях.

Тим часом зустріч збірних Нідерландів і Німеччини в рамках другого кваліфікаційного раунду закінчилася з рахунком 2: 3. До закінчення туру залишилося 15 зустрічей, так що у фанатів ще є час зробити ставки на футбольні матчі.

25 березня відбудуться зустрічі:

Туреччина - Молдова;

Андорра - Албанія;

Чорногорія - Англія;

Люксембург - Україна;

Португалія - ​​Сербія;

Франція - Ісландія;

Косово - Болгарія.

26 березня відбудуться зустрічі:

Вірменія - Фінляндія;

Мальта - Іспанія;

Боснія і Герцеговина - Греція;

Румунія - Фарерські острови;

Швейцарія - Данія;

Італія - ​​Ліхтенштейн;

Норвегія - Швеція;

Ірландія - Грузія.

Онлайн-ставки на заплановані події доступні до початку зустрічей і продовжать прийматися в ході матчів.

Збірна України вже виступила у другому турі 0:0 в матчі зі збірною Португалії (яка сьогодні є діючим чемпіоном Європи). Голами відзначилися: Денис Черишев на 19 і 45 (+2) хвилинах, Артем Дзюба на 52 хвилині і Абзал Бейсебеков на 62 хвилині. Раніше Черишев відзначився в матчі зі збірною Бельгією, забивши єдиний гол. У першому турі збірна Росії програла з рахунком 1: 3 на користь бельгійський спортсменів.