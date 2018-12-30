Російський чемпіон світу заявив, що Крим належить Україні
Данило Дубов заявив, що він на стороні України щодо приналежності Криму.
Шахіст Данило Дубов, який виграв ЧС зі швидких шахів, назвав півострів Крим українським. Його слова наводить Chess-News.ru
Дубов заявив, що він на стороні України щодо приналежності Криму. При цьому він підкреслив, що спорт важливішt за політику. «Історія - вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну пройде років двісті, ну буде епізод з Кримом, ну соромно, так. Але це пройде - а традиції залишаться. І в цьому плані проблеми немає», - зазначив шахіст.
Дубов є членом юнацької збірної Росії з шахів. Росіянин переміг в турнірі «Юні зірки світу» в Кирішах в 2009 році і в цьому ж році виграв юнацьку Олімпіаду до 16 років.
У жовтні 2018 го шахіст Сергій Карякін розповів про важку ситуацію в Криму. За його словами, йому самостійно доводилося оплачувати поїздки на турніри.