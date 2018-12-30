Російський чемпіон світу заявив, що Крим належить Україні

Шахіст Данило Дубов, який виграв ЧС зі швидких шахів, назвав півострів Крим українським. Його слова наводить Chess-News.ru

Дубов заявив, що він на стороні України щодо приналежності Криму. При цьому він підкреслив, що спорт важливішt за політику. «Історія - вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну пройде років двісті, ну буде епізод з Кримом, ну соромно, так. Але це пройде - а традиції залишаться. І в цьому плані проблеми немає», - зазначив шахіст.

Дубов є членом юнацької збірної Росії з шахів. Росіянин переміг в турнірі «Юні зірки світу» в Кирішах в 2009 році і в цьому ж році виграв юнацьку Олімпіаду до 16 років.

У жовтні 2018 го шахіст Сергій Карякін розповів про важку ситуацію в Криму. За його словами, йому самостійно доводилося оплачувати поїздки на турніри.