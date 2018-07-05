Роналду готовий до переїзду в Італію

Нападаючий мадридського «Реала» Кріштіану Роналду почав займатися пошуками будинку в Турині, куди він переїде в разі трансферу в «Ювентус». Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, португалець був щасливий жити в столиці Іспанії, де також було комфортно його сім'ї. Однак непрості відносини з керівництвом «Реала» змусили його думати про майбутнє.

Як варіант для продовження кар'єри Роналду розглядає «Ювентус». За інформацією на сайті італійського журналіста Джанлуки ді Марція, «Стара синьйора» готова вкласти в трансфер форварда 400 мільйонів євро. «Реал» готовий продати його за 120-150 мільйонів при тому, що зарплата португальця становитиме близько 30 мільйонів у рік.

2 червня Corriere dello Sport повідомило, що Роналду має намір залишитися в іспанському клубі за умови, що буде отримувати 80 мільйонів євро в рік. Через складні переговори про новий контракт між ним і керівництвом клубу виник конфлікт. Португалець натякнув на зміну команди після перемоги «Реала» в фіналі Ліги чемпіонів.