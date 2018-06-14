У НАБУ почали кримінальне розслідування діяльності керівництва ФФУ

Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за результатами корупційного скандалу із закупівлею футбольного покриття у комерційних дочірніх компаній Федерації футболу України. Про це повідомляє dynamo.kiev.ua з посиланням на прес-службу НАБУ.

У Бюро відзначили, що підставою для початку розслідування стали не тільки заяви, що надійшли з цього приводу в НАБУ, але і результати проведеної інформаційно-аналітичної роботи детективів.

«Детективи Національного бюро на підставі отриманих заяв, в тому числі заяви ГО «Ініціатива майбутнього», про можливі злочини, вчинені посадовими особами законодавчої, виконавчої гілок влади та ГО «Федерація футболу України», проведено інформаційно-аналітичну роботу, за результатами якої зареєстровано кримінальну виробництво № 52018000000000539 від 07.06.2018 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України», - йдеться у відповіді НАБУ.

Нагадаємо, за даними «Бізнес.медіа» в кінці минулого року, менше ніж за місяць було проведено 300 тендерів (закупівля послуг з будівництва і реконструкції покриття для футбольних полів) без відкритих аукціонів. І левову частку цих закупівель виграли комерційна дочка ФФУ - «ФФУ Продакшн» - або пов'язані з ФФУ компанії.

За підсумками цих тендерів, як стверджують журналісти «BIHUS info», комерційним структурам ФФУ вдалося освоїти кілька сотень мільйонів бюджетних коштів. При цьому ціна за квадратний метр поля штучної футбольної трави від «ФФУ Продакшн» була значно вище за європейські аналоги.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що представники ГО «Ініціатива майбутнього» звернулися в ГПУ і НАБУ із заявою про злочин щодо проведення тендерних закупівель послуг з будівництва і реконструкції футбольних полів.

Відзначимо, що в минулому році на потреби реконструкції футбольних полів було передбачено з центрального бюджету України 270 млн грн. Всі вони були освоєні в сверхкороткие терміни в кінці грудня 2017 року. У цьому році на ці ж цілі держава вже виділила 370 млн грн.